Ju kujtohen Ueda dhe Arlindi, dy fituesit e “Love Island Albania” sot kanë pritur në jetë fëmijën e tyre të parë. Ata janë bërë prindër të një vajze. Lajmin e ëmbël e ka bërë me dije vetë çifti në një foto në rrjete sociale. Dyshja kanë zgjedhur një emër të veçantë për të voglën, Amea.

“Amea, jemi të bekuar që jemi prindërit e tu 🩷 Our hearts are full of love 🥹 20.07.24”, shkruajnë ata në postimin në Instagram.