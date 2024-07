FOTO/ David dhe Victoria Beckham pozojnë me veshjet ikonike të dasmës së tyre

Victoria dhe David Beckham sot festojnë 25 vjet martesë.

50-vjeçarja dhe ish-futbollisti 49-vjeçar pozuan para kamerës të veshur me veshjet ikonike nga dasma e tyre, e cila u zhvillua në Kështjellën Luttrellstown në Irlandë dhe kushtoi pothuajse 1 milion paund.

Victoria nxori nga garderoba e saj fustanin vjollce mahnitëse Antonio Berardi me lule në jakë, të cilën e kombinoi me të njëjtat sandale argjendi që kishte veshur në dasmë. Davidi veshi sërish kostumin e tij lejla, të cilin e kombinoi me këpucë kamoshi në të njëjtën ngjyrë.