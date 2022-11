Flor Mumajesi në lidhje dashurie me bashkëshorten e njohur të qeveritarit shqiptar? (FOTO LAJM)

Flor Mumajesi ra në qetësi për disa kohë, si në projektet muzikore ashu edhe në rrjetet sociale. Aq sa dyshimet filluan se këngëtari po hiqte dorë nga muzika.

Por ai u rikthye, e madje me bujë të madhe. Flor Mumajesi doli me disa deklarata në rrjetet sociale ku një pjesë e mirë e ndjekësve dhe fansave u bënë konfuz. Ai fshiu disa këngë të vjetra të tij gjë që i bëri të gjithë të mendojnë se gjendja e tij ka të bëjë me historitë e tij të së shkuarës, madje në rrjet u rikthyen foto e video të tij dhe Elvana Gjatës.

Por baladat dhe rreshtat e dashurisë së Flor Mumajesit në fakt i dedikohen një tjetër përsonazhi publik sipas Iconstyle.

Bëhet fjalë për një personazh mjaft të dëgjuar dhe ajo është bashkëshortja e një qeveritari shqiptar. Po po, siç e lexuat! Bashkëshortja.

Projekti i fundit i Mumajesit, i publikuar pas zhurmës së madhe në rrjet, titullohet “Mbaroj për ty”./albeu.com/