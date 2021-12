Flirtime dhe skena intime me Donaldin, mesazhi i fortë i Beatrixit për Borën para “BB VIP” (FOTO LAJM)

Donadi dhe Beatrixi kanë mohuar të kenë një pëlqim për njëri-tjetrin, por kjo derisa Semi ishte brenda “Big Brother”.

Që natën e parë që shoqja e ngushtë e Bora Zemanit la shtëpinë u duke se Donaldi dhe Beatrix u hodhën në krahët e njëri-tjetrit.

Flirtimet duken qartë edhe nga ekrani. E madje mbrëmjën e djeshme Beatrixi dhe Donaldi kanë përfunduar duke bërë duh bashkë, ku nuk kanë munguar as aty prekjet e flirtimet.

Por a është e gjitha kjo një lojë?

Beatrixi duket se si të gjithë fansat dhe shikuesit shqiptrë, e ka shijuar shumë puthjen e Beatrixin dhe Donaldit dhe ka lënë një koment në foton e Borës pikërisht natën që hyri në “Big Brother”.

“Më kujtuat se sa bukur eshte te dashurosh ❤️ me zemer ne dore dje, i çmenda komshit duke bertit 🙈 love you zemer!!!!”, ka komentuar Betarixi e cila së fundmi po përflitet se mund të jetë çift me Donaldin, Donaldin e Borës./albeu.com/