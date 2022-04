Fjolla Morina impresionohet nga gruaja shqiptare që rrahu burrin: Bjeri qenit

Tre ditë më parë, një grua në Divjakë ka rrahur burrin e saj, deri ka shkuar policia për ta shpëtuar.

Ky lajmi bëri xhiron e rrjetit ku një pjesë e mirë e kanë trajtuar edhe me humor. As Fjolla Morinës nuk i ka shpëtuar pa lexuar dhe madje e ka parë em vend që edhe ta shpërndajë.

“A kishte nevojë për ndihmë se do e ndihmoja. Bjeri, bjeri qenit”, ka shkruar ajo përmbi lajmin.

Nuk dihet nëse me këtë reagim, Fjolla ka ironizuar edhe Fisnik Sylën, me të cilin nuk i ka raportet e mira. Pasi ky i fundit prej disa ditësh nuk i ka ndalur sulmet ndaj saj. Megjithatë, nuk na mbetet veçse të presim se si do të vazhdojë raporti mes tyre.