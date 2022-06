Fjolla Morina e ndau me gruan? Fisnik Syla i rikthehet familjes, publikon për herë të parë të birin (FOTO LAJM)

Marrëdhënia e Fisnik Sylës dhe Fjolla Morinës ka qenë mjaft intensive me ngjarje që nga arrestimi te ndarja, ribashkimi e më pas ndarja përfundmitar.

Por ndërkoh që çifti shijonte lidhjen, doli në pah edhe familaj e Fisnik Sylës për të cilën biznesmeni nuk kishte folur më parë.

Ishte një deklaratë e ish-partneres së tij që nxiti dyshime se Fjolla Morina është bërë shkak për ndarjen e Fisnikur nga gruaja e parë.

“Atyre që deshën shkatërrimin e familjes marrshin nga jeta atë që e meritojnë,”– tha mes tjerash ajo.

Por tani që lidhja me Fjolla Morinën ka marrë fund duke se Fisniku i është rikthyer familjes dhe është bërë pjesë e ditëlindjes së djalit të tij duke e publikuar edhe në rrjetet sociale për herë të parë duke i premtuar edhe se do kalojne me shume kohe se bashku.

“Sa i lumtur jam që ti po rritesh kaq shpejt. Jo shumë kohë më parë, ti ishe një bebe dhe së shpejti do të jesh një adoleshent. Le të ngadalësojmë pak dhe të gëzojmë kohën së bashku më shumë. Dhe nuk thonë kot se shtëpia pa fëmijë është si dhoma pa dritare. Gëzuar ditëlindjen biri im i shenjtë”, shkruan Fisniku./albeu.com/