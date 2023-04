Feston sot ditëlindjen, nuk do ta gjeni kurrë sa vjeç mbush Irma Libohova (FOTO LAJM)

Këngëtarja e njohur shqiptare, Irma Libohova feston ditën e sotme ditëlindjen.

Jeni kuriozë të dini sa vjeç mbush? Megjithëse nuk e tregon aspak moshën që ka, ju themi se Irma sot feston 64-vjetorin e saj të lindjes.

Në këtë ditë speciale, ajo ka marrë mjaft urime nga miq dhe të afërm, disa prej të cilave i ka publikuar në rrjetet sociale.

Irma Libohova, jeton tek publiku me këngët e saj jo vetëm në skenat e festivaleve të këngës në RTSH ndër vite, por dhe në skena të tjera, vijon të jetë në qendër të vëmendjes për krijimtarinë e saj.

Me zërin e vlerësuar mes një brezi artistësh që i dhanë shumë skenës së muzikës shqiptare ndër vite, Libohova, ka thënë se ishin krijime muzikore të thjeshta, të këndshme, përshtatur edhe me cilësitë vokale të këngëtarëve. Ajo ka treguar më herët se në këtë vrull zhvillimi edhe muzika ka rekordet e saj, por ka dhe krijimtari të dobët dhe koha do të bëjë punën e saj.

Me dekada karrierë muzikore, Irma Libohova ka një repertor shumë të pasur në këngë, ku nuk mungojnë dhe çmimet në festivale të ndryshme.