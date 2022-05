Feston sot 36-vjetorin e lindjes, e gjeni dot kush është këngëtarja e hit-eve të 10 viteve më parë (FOOT LAJM)

Këngëtarja e njohur Vesa Luma feston ditëlindjen. Me anë të një postimi në Instagram, këngëtarja ka bërë me dije se mbush 36 vjeç. “Autori ka dasht me thonë: Jam 36 sot”, ka shkruar këngëtarja krahas fotos provokuese që ka publikuar.

Kujtojmë që këngëtarja është shpërngulur prej shumë vitesh në Zelandën e Re, bashkë me bashkëshortin, Big Basta dhe djalin e tyre të vogël. Këngëtarja erdhi në Kosovë dhe Shqipëri pak muaj më parë pas një periudhe të gjatë për shkak të pandemisë.

Duhet pranuar se Vesa i ka munguar tregut të muzikës prej kohësh tashmë, kjo prej largimit të saj dhe kengetarja perballet vazhdimisht me fansa qe i kerkojne rikthimin.