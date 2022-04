Feston ditëlindjen, sa vjeç bën Victoria Beckham dhe 3 sekrete që nuk dini për ikonën e modës (FOTO LAJM)

Gjithmonë në qendër të vëmendjes, simboli i modës tekno-glam të viteve ’90, e cila është një referencë thelbësore për elegancën e re bashkëkohore, mbush sot 48 vjeç. Victoria Beckham e njohur si Posh Spice, lindi më 17 prill 1974 dhe u bë e famshme pak më shumë se një adoleshente në vitet ’90 me grupin pop Spice Girls. Në ekip ajo ishte “POSH”, e pasura dhe e fiksuar pas modës.

Stili i pagabueshëm vajzëror dhe modern shënon në mënyrë të padiskutueshme modën e fundit të shekullit të kaluar. Por zgjedhja si ikona e fundit e modës vjen kur ajo martohet me yllin anglez të futbollit David Beckham. Bashkëshortët më magjepsës në të gjithë Kanalin e njohur edhe si “Posh & Becks” krijojnë një seri pamjesh legjendare në çift.

Tre gjëra që nuk i dini për Victorian

Pasioni për veshjet ka qenë gjithmonë një vlerë dominuese dhe shpjegon pse, më shumë se muzika pop, momenti më i madh për të ishte bota e modës: “Moda është vendi ku ndihem e qetë dhe plot energji”.

Dhe në fakt, me një vështrim më të afërt, çdo detaj i jetës së saj të kujton artin e të veshurit me shije:

Emri Posh Spice rrjedh nga zakoni i babait për ta çuar atë në shkollë në Rolls Royce. Por jo vetëm kaq, për të mbajtur librat e shkollës ajo përdorte një çantë Gucci. Me pagën e saj të parë në Spice Girl, ajo bleu një palë këpucë Patrick Cox, pasi qëndroi me durim në radhë jashtë butikut në Londër një të shtunë pasdite. Pas propozimit për martesë të Davidit, Victoria iu përgjigj me “po” kërkesës me një unazë diamanti Van Cleef & Arpels me vlerë rreth 60 mijë euro. Ata u martuan më 4 korrik 1999.

100% stil Victoria

Në vitin 2009 ajo themeloi markën e veshjeve me të njëjtin emër, e cila do të pasohet edhe nga linja e bukurisë. “Emri i vetëm i mundshëm ishte Victoria Beckham, nuk kishte alternative tjetër”, tha ajo për Guardian. Që në koleksionin e parë është e qartë për të gjithë se ADN-ja e markës është shumë besnike ndaj identitetit më autentik të stilistit të saj. Në fakt, ajo e mban gjithmonë atë, nga moda e përditshme deri te tapetet e kuq më të rëndësishëm, si p.sh. fustani slip në saten mëndafshi me reflekse argjendi të veshur në dasmën e djalit të saj Brooklyn Beckham me Nicola Peltz.

Një pamje e papritur që i ka vjedhur pjesërisht shfaqjen nuses dhe që është simboli suprem i modës së saj. E bërë nga silueta klasike të përsosura, rrobaqepësi perfekte, kombinime të reja të bllokut të ngjyrave dhe pëlhura të jashtëzakonshme. “Dua modë që i bën femrat të ndihen të forta dhe komode”, tha ajo. E atyre që e pyesnin se ku e gjeti frymëzimin për të krijuar stilin e saj minimal dhe njëkohësisht shumë të kërkuar, ajo u përgjigj: “Unë kurrë nuk ndjek trendet dhe modat, ndjek vetëm instinktet e mia”.