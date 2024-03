“Ferma Vip”, 16 konkurentë nisin nesër garën e jashtëzakonshme

Tashmë pritjes po i erdhi fundi! Në fermën e vipave, gjithçka duket se është gati. Të premten e 22 Marsit, me një mbrëmje madhështore spektakli live, në ekranin e Vizion + dhe dy kanale të dedikuara në Tring, për herë të parë në Shqipëri, do të marrë udhë një reality show ndryshe, që do të vendosë standarde të reja.

Një patentë prestigjioze ndërkombëtare, e shpërndarë dhe realizuar me sukses në më shumë 50 shtete të botës, 30 prej të cilëve me edicione të përvitshme, duke nisur nga viti 2001.

Një sipërmarrje e jashtëzakonshme, për të cilën po punohet intensivisht prej kohësh, nën drejtimin e producentes së suksesshme Holta Dulaku dhe që është gati të takojë shikuesin.

Me sa duket, nga ambientet e fermës më të famshme dhe studiot qendrore, me ritëm të vrullshëm, po mbyllen detajet e fundit për të sjellë para shikuesit një produkt unik dhe të përsosur.

E jashtëzakonshme vëmendja mediatike dhe publike ndaj edicionit të parë të “Ferma Vip”.

Emrat e lakuar si konkurrentë potencialë, kanë pushtuar faqet e showbizit, kronikës rozës dhe jo vetëm, duke u shndërruar në kryefjalë të padiskutueshme të jetës publike dhe jo vetëm në Shqipëri e më gjerë, ku të gjithë janë kureshtarë të zbulojnë a thonë diçka më tepër për produksionin e momentit, produksionin që po pritet me padurim. Gjithkund flitet për “Ferma Vip”.

Sa më i madh interesi publik, aq më hermetik produksioni që, me sa duket, ka vendosur t’i lërë shumëçka në dorë natës së madhe të premierës së 22 marsit, duke dashur ta mbajë mbërthyer audiencën.

Me Fjoralba Ponarin dhe Bes Kallakun, tashmë të konfirmuar si moderatorë të spektaklit, ne mund t’ju themi se nuk keni parë gjë akoma.

Në një fermë të mirëfilltë me një sipërfaqe prej 8 hektarësh, të vendosur diku në periferi të Tiranës, mes të natyrës dhe tokës, një grup prej 16 konkurrentësh, ndër personazhet më të famshëm të artit, medias apo rrjeteve sociale në Shqipëri dhe Kosovë, do të mbathin çizmet dhe do të përveshin mëngët dhe do të sfidojnë veten në një tjetër aspekt.

Ata do të jenë fermerët më të rinj në vend, do të merren me rritjen e mbarështimin e kafshëve, do të punojnë tokën, do të bëhen bujq e blegtorë në kuptimin e parë të fjalës, për të siguruar ecurinë e tyre në program.

Një aspekt ky që do ta bëjë këtë reality absolutisht më interesantin për t’u ndjekur, pasi në fermën e VIP-ave, asgjë nuk dhurohet, gjithçka duhet fituar me mund, shpeshherë edhe ushqimi dhe të mirat bazike të jetesës.

E ku ka më bukur se të shohim ata që i konsiderojmë si idhuj, në një reality show që sfidon njeriun dhe personazhin, që sfidon rezistencën fizike, durimin, aftësinë për të mbijetuar, për t’u përshtatur, për të jetuar e bashkëvepruar në komunitet.

“Ferma Vip”, është një eksperiment shumëdimensional që i “zbath” konkurrentët para shikuesit, që i zhvesh ata nga petku i jetës së përsosur dhe shkëlqimi i botës mondane.

Spektakli i madh do të zhvillohet në dy net Prime, përkatësisht të hënën dhe të premten, drejtpërdrejt në ekranin e Vizion+, ndërkohë që pjesëmarrësit dhe jetesa e tyre në fermën më të famshme në Shqipëri do të përcillen live 24/7 në dy kanale të dedikuara në platformën Tring, në cilësi absolute, në të gjitha paketat, tokësore, satelitore dhe OTT.

Trend i audiencës dhe Reality Show #1 në disa shtete të botës, “The Farm” njihet si një format i suksesshëm, i cili lidh pas ekranit dhjetëra milionë shikues në timeslote-t e ndryshme të transmetimit, si në Britaninë e Madhe, Greqi, Spanjë, Brazil, apo shndërrohet në fenomen të rrjeteve sociale ku hashtagu i tij numëron mbi 3.5 miliardë reagime mes Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Trend i ndjeshëm ky edhe në Shqipëri, ku teaser-ët e parë të publikuar janë shndërruar menjëherë në kryefjalë.

Ndaj, nga 22 Marsi, të gjithë me Ferma Vip, në Vizion + dhe Tring, pasi po vjen një reality show që do ta nxjerrë këtë zhanër televiziv në Shqipëri nga kornizat klishe.