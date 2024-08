“Femra të fëlliqura”, Ish-konkurentja e BBVA shpërthen me tone të ashpra (VIDEO)

Ish banorja e BBVA2 Efi Dhedhes është përballur sot me një rast urgjent pasi gjyshi i saj është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe duhet të marrë mjekim. Mirëpo ndonëse ka telefonuar ambulancën për ta transportuar në spital, siç tregon Efi askush nuk është interesuar e madje i kanë mbyllur telefonin.

Ajo u ka shpjeguar mjekëve dhe infermiereve situatën, mirëpo siç tregon ish-banorja ata i kanë kërkuar të dhëna të pazakonta ndërsa në fund askush nuk ka ardhur për rastin urgjent të gjyshit të saj.

Efi shprehet se ky rast nuk do të mbarojë me kaq dhe do të sigurohet të gjejë dhe personat përgjegjës që fshihen pas telefonatës, ndërsa e ngriti si shqetësim se skandali me mjekët dhe mos interesimin e tyre për qytetarët vazhdon.