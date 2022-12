Fëmijët e saj ndajnë lajmin e hidhur, kanceri i merr jetën aktores së famshme

Aktorja Kirstie Alley, e njohur më së shumti për rolin e saj në serialin komedi Cheers në vitet 1980 dhe 90, ka vdekur nga kanceri në moshën 71-vjeçare. Sëmundja e aktores ishte zbuluar vetëm kohet e fundit.

“Me keqardhje ju njoftojmë se nëna jonë e dashur ka ndërruar jetë”, shkruan fëmijët e saj.

Në 1993, Alley fitoi një Emmy të dytë për aktoren më të mirë kryesore, këtë herë për një film televiziv të CBS të quajtur David’s Mother.

Alley iu bashkua kastit të “Cheers” në 1987 si menaxhere e barit Rebecca Howe dhe u largua në 1993. Ajo gjithashtu luajti Veronica Chase në serialin televiziv “Veronica’s Closet”, i cili u shfaq nga 1997 deri në 2000.

Në film, Alley luajti në një performancë të paharrueshme si Toger Saavik në “Star Trek II: The Wrath of Khan” dhe ajo luajti së bashku me John Travolta në filmat “Shiko kush po flet”.

Ajo ishte zonja Robin Elizabeth Bishop në filmin “Summer School” të vitit 1987 dhe luajti Gladys Leeman në “Drop Dead Gorgeous”, i cili doli në vitin 1999. Gjatë një karriere më shumë se 40-vjeçare, ajo bëri dhjetëra paraqitje televizive dhe filmash .