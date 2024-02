“Fëmija është i imi jo i nuses”, ish-partnerja e Endrikut reagon ashpër

Ish-partnerja e një tjetër banori të”Big Brother VIP”, ka reaguar sot. Evangjelia, ish-partnerja e Endrikut, të cilët janë edhe prindër të një fëmije, ka bërë një postim në Instagram ku ndër të tjera shkruan se, “fëmija është i saj dhe jo i nuses së Endrikut”.

Deklarata e plotë:

“Një mesazh për portalet që përmëndin djalin tim! Pikë së pari Liami është fëmija im dhe jo i “Nuses” së Endrikut dhe nuk dua kurrësesi që të përmëndet më afër tyre!

Fakti që ai nuk do të më përmëndi mua, gjoja për të mirën e djalit, është sepse ka frikë të dali e vërteta e ndarjes tonë (dhe pse e përmëndi një nga banorët aty) djali tashmë është me mua në greqi dhe pavarësishtë veprimeve të të atit, Liamit nuk i është folur kurr keq per atë, sepse djali e do shumë, dhe nuk dua tja heq këtë dashuri që ai ka, as ta kthej kundra, por këto manipulime dhe viktimizime kalojn cdo limit! Lëreni djalin tim jashtë botës së medjave se nuk I duhet fama! Ka gjithë dashurinë, përkushtimin dhe vëmëndjen që I duhet nga unë!