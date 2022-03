Fedez reagon pas ndërhyrjes kirurgjikale, zbulohet më në fund sëmundja e rrallë nga e cila vuan

Këngëtari i njohur italian, Fedez ka bërë me javën e kaluar se ka një problem shëndetësor, të cilin e kanë kapur në kohën e duhur.

Me anë të një postimi në llogarinë e tij në “Instagram”, artisti ndau lajmin me të gjithë, duke thënë se do ta tregonte këtë histori kur të jetë gati.

Dy ditë më parë, artisti iu nënshtrua një ndërhyje kirurgjikale, ku duket se çdo gjë ka shkuar mirë.

Fedez ditën e sotme ka publikuar një foto në “Instagramin” e tij, ku zbulon me të gjithë ndjekësit e tij se vuan nga një lloj i rrallë kanceri.

“Javën e kaluar zbulova se kam një tumor të rrallë neuroendokrin të pankreasit.

Një nga ata që nëse nuk i merrni në kohë nuk është një bashkëjetuese e këndshme për ta pasur brenda trupit tuaj.

Arsyeja për të cilën u desh të bëja një operacion që zgjati 6 orë për të hequr një pjesë të pankreasit (përfshirë edhe tumorin).

Dy ditë pas operacionit, jam mirë dhe mezi pres të shkoj në shtëpi te fëmijët e mi. Do të duhet pak kohë.

Faleminderit mjekëve, kirurgëve dhe infermierëve që kanë qenë pranë meje gjatë këtyre ditëve intensive. Një falënderim i madh edhe për të gjitha mesazhet e mbështetjes dhe pozitivitetit që më dërgove ❤️????????

Të dua

Federiko”- ka shkruar ai në postimin e tij.