“Farë komuniste, nuk kërkove kurrë falje”, mbesa e Enver Hoxhës pritet me “këmbët e para”

Valbona Hoxha, ka qenë ditët e fundit në qendër të vëmendjes. Ajo është shfaqur për herë të parë në rrjetet sociale në një profil Instagrami i cili ka në qendër shërbimet psikologjike që ofron Valbona, si mjeke psikoterapiste.

Fakti që është mbesa e ish diktatorit, Enver Hoxha nuk ka qenë e papërfillshme nga ndjekës të shumtë të cilët ia kanë përmendur duke kujtuar edhe plagët që i ka lënë regjimi i tij.

Një prej tyre duket se e ka marrë shumë seriozisht dhe Instagrami i Valbonës i ka dhënë mundësni nëpërmjet një komenti të “shpërthejë”.

Ajo i ka kujtuar të gjitha vuajtjet që i ka shkaktuar gjyshi i saj popullit duke ja adresuar Valbonës. Madje komentuesja e krahason Hoxhën me Hitlerin duke i thënë njerëzit duhet të distancohen pasardhësit e diktatorit.

“Sa i çuditshemeshte fati. Dje rastësisht pashe diku foton tuaj. Mu kujtu menjehere ajo Vajza qe shihja tek blloku me nje qen ne dore shume vite me pare. Ti ZONJE qenke bere dhe doktoresh “urime”. Une dhe shume si une qe u rritem dhe qe vinim nga familje shume te degjuara Tiranase,nuk patem fatin te studionim. Per gjyshin tend dhe kelyshet e tjere komunizmit, ne nuk duhet te shkolloheshhim. Sa ironik eshte fati. Ne patem mundesi te shkolloheshim ne Emigrim me vonese, po me mire vone se kurre. Dhe gjithe kete vuajtje vetem per hire te gjyshit tend dhe klysheve te tij. Gott sei Dank qe femijet Tane nuk Kan fatin tone. Do te thuash ti cfaj kam une. “” Jo, jo “” nuk ke por desha te them Sa me fat ishe ti. Dhe Hitleri beri shume krime podhuajse njesoj si gjyshi jot, por njerzit distanzohen. Ka shume femij ne gjermani qe Jane distanzuar nga familjet e Tyre nasiste. Kurse juve kurre po kurre nuk kerkuat falje. Me leket e gjyshit Tim qe I dha me valzhizhe me florinj qe I fitoi me djerse e tij se ishte I shkolluar , jetuat juve dhe jetoni sot si pashallare. Kaq kish shkurt dhe schmerzlos. Schönen Abend noch Fr Doktor.”

“Normal kta njerëz të kësaj fare komuniste duhet te kishin per jetuar atë qe per jetuan ato familje qe u maskruan nga gjyshi I saj. Pastaj do ta kuptonin care ishte ajo kohe barbare. Ne gjermani historia e Hitlerit mesohet me te madhe qe njerzit. Mos të harroj kurreë çka bere AI. Se Kur harrohen gjërat perseritet prapë” , përfundon komentuesja.