Familja më e pasur britanike në telashe, për çfarë akuzohen

Katër anëtarë të familjes më të pasur të Britanisë së Madhe janë në gjyq në Zvicër mes akuzave se kanë shpenzuar më shumë para për t’u kujdesur për qenin e tyre sesa për shërbëtorët e tyre. Familja Hinduja, me vlerë rreth 37 miliardë paund (47 miliardë dollarë), akuzohet për shfrytëzim dhe trafikim njerëzor.

Familja zotëron një vilë në lagjen e pasur të Gjenevës, Këlni, dhe akuzat kundër tyre lidhen të gjitha me praktikën e tyre të importimit të shërbëtorëve nga India për t’u kujdesur për fëmijët dhe familjen e tyre.

Pretendohet se Prakash dhe Kamal Hinduja, së bashku me djalin e tyre Ajay dhe gruan e tij Namrata, konfiskuan pasaportat e personelit, i paguanin ato deri në 8 dollarë (7 £) për ditët 18-orëshe dhe u lejuan atyre pak liri të dilnin nga shtëpia.

Edhe pse një marrëveshje financiare mbi shfrytëzimin u arrit javën e kaluar, hindujat vazhdojnë të gjykohen për trafikim, që është një vepër e rëndë penale në Zvicër. Ata mohojnë akuzat.

Këtë javë në gjykatë, një nga prokurorët më të famshëm të Gjenevës, Yves Bertossa, krahasoi pothuajse 10,000 dollarë në vit që ai pretendonte se familja kishte shpenzuar për qenin e tyre, me shumën ditore që dyshohet se po paguanin shërbëtorët e tyre.

Avokatët e familjes Hinduja nuk i mohuan në mënyrë specifike pretendimet për paga të ulëta, por thanë se ato duhet të shihen në kontekst – duke vënë në dukje se stafi po merrte gjithashtu strehim dhe ushqim.

Akuza e orëve të gjata u kundërshtua gjithashtu, me një avokat mbrojtës që argumentoi se shikimi i një filmi me fëmijët hinduja nuk mund të klasifikohej vërtet si punë. Disa ish-shërbëtorë dëshmuan, duke i përshkruar ata si një familje miqësore që i trajtonte shërbëtorët e tyre me dinjitet.

Por pretendimet se shërbëtorëve u konfiskuan pasaportat dhe se ata nuk mund të dilnin as nga shtëpia pa leje, janë të rënda, sepse mund të gjykohen si trafik njerëzor. Z. Bertossa po kërkon dënime me burg dhe miliona dollarë kompensim, si dhe tarifa ligjore.

Nuk është hera e parë që Gjeneva, një qendër për organizatat ndërkombëtare, si dhe për të pasurit e botës, ka qenë në qendër të vëmendjes për keqtrajtimin e supozuar të shërbëtorëve.

Në vitin 2008, Hannibal Gaddafi, djali i ish-diktatorit të Libisë Muammar Gaddafi, u arrestua në hotelin e tij me pesë yje në Gjenevë nga policia duke vepruar në bazë të informacionit se ai dhe gruaja e tij kishin rrahur shërbëtorët e tyre. Çështja më vonë u pushua.

Por shkaktoi një mosmarrëveshje të madhe diplomatike midis Zvicrës dhe Libisë, me dy shtetas zviceranë të arrestuar në Tripoli si masë hakmarrëse. Vetëm vitin e kaluar, katër punëtorë shtëpiak nga Filipinet ngritën një çështje kundër një prej misioneve diplomatike të Gjenevës në Kombet e Bashkuara, duke pretenduar se nuk ishin paguar për vite me radhë.

Rasti i vazhdueshëm dhe i profilit të lartë i Hindujas do të tërheqë vëmendjen, edhe një herë, në anën më të errët dhe më të shëmtuar të qytetit që pëlqen ta quajë veten “qyteti i paqes”.