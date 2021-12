Kenan Imirzalioglu do të mbahet mend për rolin e tij në serialin “Ezel”, por tani jeta e tij ka marrë tjetër drejtim. Aktori është baba i një vajze 1 vjeç dhe së shpejti do të bëhet me një tjetër beb. Bashkëshortja e tij Sinem Kobal është shtatzënë dhe mediat turke raportojnë se çifti do të bëhen sërish me vajzë.

Sinem dhe Kenan i vendosën vajzës së parë emrin Lalin ndërsa tani po mendojnë për emrin e vajzës së dytë.

Çifti u martuan në vitin 2016 me një dasmë me shumë të ftuar personazhe VIP.