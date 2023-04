Ethet e finales së BBV2, Luizi: Efi nuk ka shans të fitojë

Kristi u shpreh se kur dikush shpreh një mendim, do të thotë që e dëshiron atë gjë. Sipas Luizit, nëse ai shkon në finale me Kristin dhe Qetsorin, e ka të sigurt fitoren dhe nëse shkon me Dean dhe Nitën, ka dyshime.

Sa i përket Efit që mbrëmjen e kaluar u shpall finalistja e dytë, Luizi shprehu bindjen se ajo nuk ka asnjë shans ta fitojë garën e Big Brother Vip 2.

Sipas tij, Efi u shpall finaliste për vetë faktin se është karakter i fortë, që krijon debate dhe situata në shtëpi, por vetëm kaq.