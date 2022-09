Është “zhdukur” prej muajsh, kush u bë shkak pë rikthimin e shumëpritur të Flori Mumajesit (VIDEO)

Prej disa kohësh, shumë kohësh në fakt, Flori Mumajesi nuk është aktiv në muzikë, as me projekte të tij dhe as me bashkëpunime apo punë për të tjerët. Megjithatë duket se kantauroti i njohur është gati për rikthimin e tij, ose të paktën ka gati këngën që mund ta sjellë sërish suksesshëm në tregun muzikor sic di vetëm ai.

Bëhet fjalë për një bashkëpunim me Ylli Limanin, një copëz nga e cila ky i fundit e ka shpërndarë në Instagram-in e tij dhe shfaqet duke e kënduar, ndërsa i thotë ndjekësve të pyesin pikërisht Florin se kur del kënga.

Postimit të Yllit, Flori fillimisht i është përgjigjur me: “Hëna është fshehur pas reve, as e shoh, as më sheh”, duke folur kështu për tekstin e këngës që i drejtohet hënës e në fakt duket si një këngë dashurie.

Ndërkohë Mumajesi ka postuar edhe një tjetër InstaStory, duke ndarë një copëz të pjesës së tij të këngës dhe bashkangjitur shkruan: “Nëse vlen si përgjigje”. Sigurisht që vlen si përgjigje Flori, tani duam të dëgjojmë të gjithë këngën!

Po ashtu duam të dimë se kur do dalë dhe kur do të jetë rikthimi i Flori Mumajesit në muzikës se ka ardhur koha që të rikthehet!