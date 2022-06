Është “trokë”, por ja mënyra që ka gjetur Amber Heard për t’i paguar borxhin e majmë Johnny Depp

mber Heard së fundmi thuhet se është në bisedime për të shkruar një libër që tregon gjithçka për të rritur të ardhurat e saj pas humbjes së padisë prej 10 milionë dollarësh për shpifje kundër ish-bashkëshortit Johnny Depp. Një burim i afërt me yllin e “Aquaman” pohoi se aktorja 36-vjeçare nuk ishte në gjendje të refuzonte paratë. Ata thanë se ajo e konsideron të përfunduar karrierën e saj në Hollywood dhe se nuk ka asgjë për të humbur pas disa muajsh katastrofik.

Lajmi vjen pasi Heard pranoi përmes avokatit të saj se ajo nuk mund të përballojë dëmshpërblimin për Depp më 1 Qershor. Një burim tha për revistën “OK” se:

Amber e konsideron karrierën e saj në Hollywood të përfunduar. Ajo tashmë është në bisedime dhe është e emocionuar për këtë. Në këtë pikë, ajo nuk ka asgjë për të humbur dhe dëshiron t’i tregojë të gjitha.

Rikujtojmë, se Heard i tha ‘Dateline’ se ishte e lënduar nga urrejtja drejtuar ndaj saj, por nuk u pendua që e çoi çështjen në gjykatë pavarësisht humbjes.

Unë e di se gjëja më e frikshme për këdo që flet për dhunën seksuale është të mos besohet, të quhet gënjeshtar ose të poshtërohet. Mezi pres të jetoj jetën time dhe shpresoj se kam një jetë të gjatë para meje. Dhe unë do të vazhdoj ta kaloj këtë me kokën lart.

Heard gjithashtu mund të përballet me një reagim tjetër nga publiku, i cili e kritikoi atë për përsëritjen e pretendimeve të saj kundër Depp gjatë intervistës së saj në ‘Dateline’. Është e paqartë nëse Depp do të zbatojë vendimin dhe do të kërkojë që Heard të paguajë shumën e parave. Avokatët e tij kanë lënë të kuptohet se mund të mos jetë kështu, duke thënë se motivimi i tij pas padisë, i cili ishte rivendosja e reputacionit të tij pasi Heard ngriti pretendime për abuzim në familje.

Ndërkaq, ju shuajmë një kuriozitet. Amber Heard ka fytyrën më të përsosur në botë, sipas një mjeku që përdori raportin e artë grek të bukurisë për të mbështetur pretendimin e tij. Ky raport i ‘Phi’ u zbulua nga grekët dhe përdoret në matematikë, art, dizajn, film, fotografi, etj. Raporti mund të gjendet kudo në natyrë dhe shumë e kanë konsideruar atë një formulë sekrete për të krijuar perfeksion.