Është shkëputur nga muzika? Luana Vjollca zbulon surprizat e kësaj vere

Moderatorja e njohur Luana Vjollca duket se këtë verë do të rikthehet jo vetëm në televizion por edhe me projekte të reja muzikore.

Të paktën këtë ka lënë të kuptohet në një intervistë të fundit virtuale me ndjekësit e saj në “Instastory”, ku moderatorja shprehet se këtë verë do të ketë shumë këngë të cilat do t’i publikojë por pa zbuluar më shumë.

Moderatorja ka qëndruar prej kohësh larg zhurmës mediatike dhe televizionit. Teksa shpesh është pyetur nga ndjekësit dhe fansat e saj, Luana është shprehur se e gjithë mungesa ka ardhur si pasojë e punës së madhe për projektin televiziv që do të njoftojë së shpejti.