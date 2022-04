Është “kryqëzuar” gjithmonë për partnerin, Adelina Tahiri ka një përgjigje për “gojët e liga” (FOTO LAJM)

Adelina Tahiri është përballur shpeshherë me komente negative për martesën e saj me biznesmeni maqedonas, Serjoza Markov. Çifti, i martuar prej disa vitesh, kanë dhe një djalë të quajtur Jon. Megjithatë, ndonëse kanë vite bashkë, Adelina përballet me komente të papërshtatme për këtë marrëdhënie.

Së fundmi, këngëtarja ka publikuar në fotografi të bashkëshortit të saj, krahas së cilës ka shkruar:

“Ky është dashuria ime. Ju pëlqeu, s’ju pëlqeu unë e dua!”.

Mesa duket këngëtarja është lodhur me kritikat që merr për dashurinë e saj dhe ka vendosur t’ju mbyllë gojën njëherë e mirë “gojëve të liga”.