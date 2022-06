“Është gruaja ime”, ish-partneri tenton t’i prishë dasmën këngëtares së njohur (FOTO LAJM)

Një incident ka ndodhur në dasmën e këngëtares së famshme, Britney Spears, e cila u martua dje me të fejuarin e saj, Sam Asghari. Mediat e huaja raportojnë se ish burri i saj, Jason Alexander ka tentuar që të prishë ceremoninë që po mbahej në shtëpinë e saj.

Policia e qarkut Ventura arrestoi Alexander, 40 vjeç, të enjten pasdite pasi ai u shfaq në rezidencën e Spears dhe arriti të futej brenda. Alexandër arriti të hynte brenda pasi gënjeu sigurimin se këngëtarja e kishte ftuar ndërsa transmetoi ngjarjen dhe në rrjete sociale.

“Ajo është gruaja ime e parë, gruaja ime e vetme. Unë jam burri i saj i parë, unë jam këtu për të prishur dasmën.”, ka thënë ai. Britney dhe Alexander u martuan në vitin 2004 por u ndanë vetëm 55 orë më vonë.

Mediat e huaja raportojnë se Jason është ndaluar nga policia dhe ndodhet në paraburgim. Ylli i muzikës pop u martua me të fejuarin e saj, Sam Asghari, të enjten mbrëma në oborrin e shtëpisë së saj në Thousand Oaks, Kaliforni. Mediat e huaja raportojnë të ftuar ishin dhe Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore.

Jason Alexander has finally be apprehended by the police for breaking and entering Britney’s home ahead of her wedding. pic.twitter.com/vj54DwNoyv

