Është bërë gjyshe! Ana e panjohur e Mimi Kodhelit, ja si është si vjehrrë (VIDEO)

Mikel Kodheli është djali i vetëm i Ministres së Mbrojtjes Mimi Kodheli dhe njëkohësisht dobësia e saj më e madhe. Së fundmi në një intervistë për Ermal Peçin, ajo ka treguar disa histori të veçanta familjare e profesionale. Kodheli ndau lajmin fantastik se është bërë gjyshe.

“Jemi bekuar me nip, nuk gjej fjalë të përshkruaj ndjesinë dhe emocionet e të qënurit gjyshe. Ndjesia kur më erdhi nusja në shtëpi ishte si ta kisha vajzën timen. Kur u bëra realisht gjyshe kuptova që kisha harruar dhe ti vishja çorapet një bebi“, ka thënë Kodheli.

Në familjen e saj e jo vetëm kanë dominuar meshkujt, ashtu si edhe djali e bekoi me nip. Ka munguar prezenca e nje vajze mes tyre?

“Kam pasur motrën gjithmonë me vete. Ajo ka zëvëndësuar mungesën e vajzës. Edhe kur erdhi nusja, e pashë si vajzën time” – u shpreh Kodheli duke uruar që ndoshta do të bekohet në të ardhmen me një vajzë.