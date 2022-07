Ermal Mamaqi ndan videon +18 me Amin: po bëjmë keç (VIDEO)

Ami dhe Ermali së bashku me fëmijët ndodhen me pushime në Turqi. Çifti ka qëndruar aktiv në rrjete sociale duke postuar foto e video nga ditët e tyre, por një prej momenteve më gazmore që i ka shkrirë të gjithë së qeshuri është kur Ermali ka bërë keç me Amin.

Producenti dhe artisti ka publikuar një video ku shfaqet duke hedhur Amin në pishinë teksa shkruan me humor: “+18, Pamje të rënda”.

Ndiqeni më poshtë videon: