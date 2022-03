Ermal Mamaqi i futet politikës? Kam pasur oferta, nëse do kisha përballë Ramën do e mundja

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky është bërë hit në rrjete sociale pas pushtimit rus jo vetëm që qëndrimin e tij por gjithashtu dhe për faktin se më parë ka qenë aktor humori.

Mes emrave në Shqipëri nisur aludimet se kush nga aktorët tanë të humorit do të bënte më së miri rolin e liderit në vendin tonë.

Mes shumë emrave, ndjekësit kanë përmendur dhe Ermal Mamaqin. Por si e shikon ai këtë gjë?

Ai foli për mundësinë e përfshirjes në politikë gjatë intervistës në “Abc-ja e mëngjesit”, ku tregoi se ka pasur disa oferta disa vite më parë. “Nuk është çudi. Kam pasur oferta para shumë vitesh nga të dyja kahet e politikës por i kam refuzuar. Mendoj se është një terren që nuk e njoh por ku i dihet vjen një moment dhe bëhem kryeministër i këtij ose atij vendi.”, u shpreh Ermali për Alban Musën.

A do t’i fitonte zgjedhjet nëse do të ishte përballë Ramës? “Mendoj se po ta kisha marrë si qëllim do kishim dalë shumë afër. Do e kisha mundur, do ta kisha lënë që të ishte afër meje.”, tha Ermali.