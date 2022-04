Enca ia la “seen”, Ermal Mamaqi zbulon publikisht bisedën mes tyre (FOTO LAJM)

Ermal Mamaqi ka qenë I ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”, ku nuk I ka shpëtuar as lojës së tyre. Bëhet fjalë për “Ruleta e Celularit”, Ermalit I ka rënë si dënim që të tregojë bisedën me personazhin e famshëm që e ka lënë seen.

Dhe e dini për kë bëhet fjalë? Për Encën.

Teksa ky I fundit I ka thënë “s’je normal bre njeri”, ajo nuk I ka kthyer dhe Ermali e imiton sesi mund të ketë qeshur ajo me vete. Kjo nuk është hera e parë që Ermali ka ngërçe me Encën ose më saktë bën batuta shpeshherë në intervistat për të.

Gjithashtu lojën e kanë luajtur edhe Fatma me Arminën, të cilat kanë patur dënime paksa më të rënda se ky.