Ema Andrea feston sot ditëlindjen, sa vjeç mbush aktorja e mirënjohur (FOTO LAJM)

Aktorja shumë e njohur shqiptare, Ema Andrea lindi më 18 gusht 1971 dhe sot feston 51 vjetorin e lindjes. Përveçse një aktore e zonja, ajo njihet edhe për natyrën e saj të lirë dhe larg komplekseve.

Ajo është shumë e rezervuar për jetën private. Ema është nënë e një vajza, Sara Kapo, me babain e të cilit është divorcuar kur e bija ishte 7 vjeç.

Ema sot është 51 vjeç dhe vazhdon te mbetet shume aktive ne profesionin e saj e gjithashtu ne daljet televizive ne formen e opinionistes.

Nga rolet e par ate saj eshte Arieli te tragjedia Shtrengata e Shekspirit (1997). Luajti me pas ne pjesen Keq e me keq te S. Beketit, me regji te A. Bashes, ku shperfaqi dhuntite e saj per aktore qe nderthurte me ndjenje dhe hijeshi skenike castet poetike e psikologjike me energjine plastike, gjestet e clireta dhe pantomimen, ne nje forme tragjikomike, nga ku bulezonte metafora e ankthit ekzistencial.