Elita Rudi tremb fansat: O Zot, çfarë i ka ndodhur dorës (FOTO LAJM)

Moderatorja Elita Rudi, prej pak vitesh tashmë është shkëputur nga ekrani si pasojë e dy fëmijëve që ka sjellë në jetë njëri pas tjetriti Zërit dhe Botës.

Por Elita dhe partnerja e reperit Gjiko është mjafdt aktive në rrjetet sociale ku nuk i lë ndjekësit t’i marrë malli.

Së fundmi ajo ka treguar se ndodhet në pushime ku nuk ka kursyer as fotot me bikini. Moderatorja dhe nëna e dy fëmijëve duket në super formë, por ndjekësit mendojnë se e ka tepruar me Photoshopin.

Si duket e fokusuar të format trupore, Elita ka dështuar të dora që mban mbi kokë e cila nuk duket një dorë normale, që për fat të mirë moderatorja e gëzon.

Komentet kanë shpërthyer menjëherë në Instagramin e saj, siç i lexoni në foton e shkëputur më poshtë./albeu.com/