Fituesja e Big Brother VIP Albania, Egla Ceno po rikthehet sërish në një spektakël të ri.

Aktorja e njohur këtë ka lënë të kuptojmë me postimin e fundit.

Ajo ka postuar një foto me një fustan të mbushur me gura shkëlqyes, e një kurorë në kokë. Poshtë fotos Egla bëri disa shkrime që lënë të kuptojnë se ajo do jetë pjesë e Dancing with the Stars.