Egla Ceno e paska ndarë mendjen, zbulon se kur do të martohet (FOTO)

Fituesja e Big Brother Vip 3, Egla Ceno vazhdon të jetë një nga personazhet më të komentuar të showbiz edhe pas përfundimit të formatit të njohur. Çdo postim i saj në rrjete ngjall kuriozitet dhe këtë mbrëmje ajo ka vendosur t’u përgjigjet disa pyetjeve të ndjekësve.

Një nga pyetjet ishte edhe “kur do të martohesh?”, së cilës Egla i dha përgjigjen epike: “Ja sa të bëhem 50 vjeç. Vazhdare”, shoqëruar me emojin duke qeshur.

Gjithashtu, përmes pyetjeve të tjera ajo zbuloi se së shpejti do ta shohim me një stand up, por edhe në teatër ose film.