Egla bind Ledjonën mos të lërë shtëpinë: Ti nuk je një vajzë që e le betejën përgjysmë

Ledjona shkaktoi një skenë sot në shtëpinë e BBV3 , duke pretenduar se do linte shtëpinë.

Ajo tha se është prekur nga loja e banorëve të tjerë dhe do bënte gati valixhet, mirëpo Egla i tregoi për herë të parë që do donte që ajo të mos e ndërpriste garën në mes.

Egla: Nuk duhet të dalësh, nuk dua të dalësh

Nuk do të dilja kurrë në këto kushte. Ti nuk je një vajzë që e le betejën përgjysmë mesa më ke treguar jashtë

Këtu nuk më ke pëlqyer. Kur të pas që fillove të bësh nepërkën…

Dhe unë t’i kam pranuar personalitetet dhe jam përballur

Egla: Nuk duhet të bësh nepërkën. Njeriu zgjedh armët e vete

Ledjona: Ndihem më mirë me Meritonin… ti më përmend lojën

Meriton: Mos dil për diçka të caktuar. Në momentin që un me ty jena në lojë, nuk do me thënë ti me u ndje keq dhe me dal. Nuk do e doja, dua me të nxjerr jashtë por në mënyrën e lojës. Kështu që ndalu, qetësohu, se kena luajtur bukur.