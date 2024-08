Efi Dhedhes në zi! Humb njeriun e shtrenjtë të zemrës

Efi Dhedhes ka ndarë një lajm të trishtë pasditen e sotme në llogarinë personale të Instagram-it.

Nëpërmjet postimit të ndarë në rrjete sociale ajo ka njoftuar se gjyshi i saj ka ndërruar jetë.

“U prehsh në paqe gjyshi im. RIP Selfo Mancellari!”-shkruan ajo krah fotografisë.

Rikujtojmë që pasditen e djeshme, Efi u shfaq e revoltuar teksa nëpërmjet një video tregoi se gjendja shëndetësore e gjyshit të saj ishte keq dhe teksa ish-banorja e “BBV2” kishte thirrur për një ambulancë, stafi mjekësor sipas saj ishte “tallur” me të. Më tej ajo u shpreh se këtë gjë nuk do e harroj kurrë dhe do të marrë masa!