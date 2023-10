“Edona i ka dalë Zotit kundër”, Bled Mane vë Ganiun me “shpatulla pas murit”: Flet për Perëndinë me alkool në dorë

Opinionisti i Big Brother VIP Kosova, Bledi Mane i ka kërkuar Ganisë që të ngritet në këmbë.

Ai i ka thënë se Gania ka folur në emër të Zotit, por siç u shpreh ai, të gjithë janë njësojë tek Zoti.

“Ti ke filluar fletë me Zotin, a ta pyesim Zotin se kë do më shumë, mua apo ty? Në emër të Zotit ke ndëshkuar një nga banorët aty. Me alkol në dorë flet për Perëndinë. Një mëkatar që bën si besimtar. Unë mund të jem më i gjat se ty, por jemi njësoj para Perëndisë”, është shprehur ai.

Kujtojmë se Ganiu ka quajtur Edonën gabimi i Zotit duke i thënë se i ka dal kundër rregullave të Tij.