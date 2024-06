Eddie Murphy: Shrek 5 do të publikohet në vitin 2025…

Filmi “Shrek 5” do të shfaqet vitin e ardhshëm, sipas Eddie Murphy.

Kanë kaluar 23 vjet që kur u shfaq premiera e filmit të parë me përbindëshin e vetmuar dhe tani një tjetër pjesë e ekskluzivitetit të animuar shumë të dashur mund të jetë gati shumë më shpejt sesa mendojnë fansat.

Në një intervistë me Collider përpara publikimit të ‘Beverly Hills Cop: Axel F’, Eddie Murphy – i cili ben zërin e Donkey në filmat ‘Shrek’, jo vetëm konfirmoi se një film i ri është me të vërtetë në punë, por se mund të ketë edhe të jetë një film i veçantë i Gomarit.

“Ne filluam të bëjmë Shrek 4 ose 5, 5 muaj më parë. E bëra këtë, e regjistrova pjesën e parë dhe do ta bëjmë këtë vit, do ta përfundojmë”, tha aktori, humoristi, regjisori dhe këngëtari amerikan. “Shrek po vjen dhe Donkey do të ketë filmin e tij. Pra, ne do të bëjmë një film Shrek dhe ne do të bëjmë një film Gomari”.

