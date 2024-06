E trishtë, aktorja flet për humbjen tragjike të nënës: Kuptova që nuk do ta përqafoja më

Aktorja Ana Lika foli për herë të parë publikisht për humbjen tragjike të nënës së saj.

E ftuar në një program televiziv tha se bota iu shemb kur mori telefonatën e vdekjes së të ëmës, pasi nuk ndodhej me të atë moment.

Ana Lika: U rritëm brenda 24 orëve. Mëngjesin e 25 vjetorit mora një telefonatë që kurrë nuk do të doja ta merrja, pas atij mëngjesi bota ime u shemb, thjesht jam kthyer në Tiranë brenda natës. Kuptova që nuk do ta përqafoja më edhe pse kur u nis për Itali më premtoi që do të kthehej prapë. 48 vjeç ndërroi jetë. Më mbetën peng shumë gjëra, por thellë thellë më njihte shumë mirë, mjaftonte të më shihte në sy dhe kuptonte se çfarë kisha unë në ato momente.

Ilda Gjoni, motra e madhe e Ingrid dhe Inis Gjonit humbi jetën ditën e Krishtlindjes vitin e kaluar.