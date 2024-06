E regjistroi kur ishte 11 vjeç, shitet për mijëra dollarë CD-ja e Taylor Swift

Ankandi i një CD-je të rrallë të këngëtares Taylor Swift, e regjistruar kur ajo ishte vetëm 11 vjeçe, bëri bujë pasi u shit për 12,505 dollarë. Ky disk me gjashtë këngë me autograf jo vetëm që përmban një regjistrim origjinal, por edhe versione të këngëve nga artistë ikonë si Dolly Parton dhe The Chicks.

CD-ja u shit përmes Goldin Auctions, duke tërhequr vëmendje të konsiderueshme nga fansat dhe koleksionistët. Sipas ankandit, CD-ja u regjistrua nga Swift gjatë viteve të fëmijërisë së saj në Reading, Pensilvani.

Më pas u dërgua në Nashville nga Swift dhe nëna e saj, Andrea, në kërkim të mundësive në industrinë e muzikës. Kjo pjesë unike e kujtimeve ofron një vështrim të rrallë në talentin e hershëm muzikor të Swift dhe vendosmërinë që përfundimisht do ta çonte atë në superyll.

Vetë CD-ja mban emrin e Swift-it, listën e këngëve, një portret bardhë e zi të kantautores dhe informacionin e kontaktit, i cili është pjesërisht i errësuar nga një nënshkrim i Taylor. EP përfshin këngë origjinale si “Am I Ready for Love” dhe “Can I Go With You”, që të dyja shfaqin aftësitë e Swift-it në shkrimin e këngëve në një moshë të re.

Pavarësisht fillimeve të saj të hershme, Swift ka arritur të arrijë sukses masiv në industrinë e muzikës. Së fundmi, ajo shënoi një moment historik të rëndësishëm duke përfunduar shfaqjen e 100-të në turneun e saj të suksesshëm Eras në stadiumin Anfield në Liverpool, Angli.

Shitja e kësaj pjese unike të historisë muzikore jo vetëm që tregon vlerën e punës së hershme të Swift-it, por gjithashtu thekson udhëtimin e jashtëzakonshëm që ajo ka nisur që nga ditët e saj të fëmijërisë në Pensilvani.