E quajnë “Marilyn Monroe” shqiptare, si duket sot ikona e ekranit e viteve ’90 që nuk njeh moshë (FOTO LAJM)

Në vitet ’80-’90 Silvana Braçe ka qenë një nga fytyrat më të njohura të televizionit shtetëror e cila duhet të themi që nuk e njeh dukurinë e plakjes. Falë elegancës dhe tonit të saj të ëmbël me të cilin drejtonte praktikisht të gjitha programet variete të TVSh-së, brenda një kohe të shkurtër ishte bërë “zonja” e televizionit.

U bënë shume vite që tashmë ka lënë ekranin edhe pse ka marrë pjesë në prezantimin e koncerteve dhe eventeve te ndryshme per mos t’i munguar shqiptareve.

Mosha për të duket se është vetëm çështje numrash, pasi Braçe mbetet një nga ikonat e bukurisë shqiptare, ndërsa duket se çdo ditë vijon dhe bëhet më e mirë.

Pjesmarrja e fundit në një event publik, Silvana e ka bërë në “Miss Univers Albania & Kosovo” ku siç e shihniu në foton e mëposhte, nuk njeh moshë./albeu.com/

