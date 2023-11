E papritur në DWTS! Ish-banorja e BBV puth në buzë balerinin

Juliana Nura dhe Silvester elektrizuan skenën e “Dancing With The Stars”, me valsin e tyre romantik. Në fund të kërcimit mes tyre u shkëmbyer edhe një puthje që nuk ishte pjesë e performancës por erdhi natyrshëm. E rëndësishme është që puthja u prit shumë mirë nga juria, të cilët e vlerësuan pozitivisht realizimin e koreografisë.



Lori Bala: Si me puthje si pa puthje kërcimi ishte perfekt.

Olta Gixhari: Silvin e more dhe me puthje…

Juliana Nura: Koreografia e kërkonte dhe e bëra. Nëse koreografia e kërkon duhet bërë.

Olta Gixhari: Ishte shumë mirë, më pëlqeu. Paskeni shumë kimi me njëri-tjetrin. Se zakonisht dëgjojmë që keni pakënaqësi kur ndëroni partnerët.

Valbona Selimllari: Më lirshme nuk ke qenë në asnjë kërcim dhe kjo nuk bën fajtor Dionin. Me Silvesterin ishe më ndryshe.

Ilir Sahqiri: Meqë kam atë gurin e çmimit të ndërrimit të një çifti, jam gati gati…