E padëgjuar, ish-at e familjes Kardashian bëhen së bashku për këtë arsye

Dy nga ish-at e famshëm të Kardashian, Caitlyn Jenner dhe Lamar Odom po bëhen bashkë për të krijuar një podcast-it, të titulluar Keeping Up with Sports.

Cautlyn Jenner dhe Odom do të organizojnë podcast-in së bashku me Zach Hirsch.

Legjenda e boksit Sugar Ray Leonard është i ftuar si mysafiri i tyre i parë i madh.

Podcast-i padyshim që do të bëjë fjalë për sportin. Në fund të fundit, Jenner ka një medalje të artë olimpike, ndërsa Odom ka fituar dy kampionate NBA gjatë mandatit të tij me Los Angeles Lakers.

Raporti i TMZ nuk e thotë nëse Keeping Up with Sports do të diskutojë për familjen Kardashian.

Caitlyn Jenner dhe Lamar Odom ishin ish-vjehërr. Jenner ishte njerku i Odomit. Odom ishte i martuar me Khloe Kardashian për më shumë se shtatë vjet.

Caitlyn dhe Kris Jenner ishin të martuar për më shumë se dy dekada duke filluar nga viti 1991.