E krahasoi me aktorë filmash për të rritur, Megi Pojanit nuk i del e keqja: Çfarë do shohin kalamajtë e Mandit nesër (VIDEO)

Megi Pojani ka surprizuar sërish! Gjatë kompeticionit “Dancing With The Stars”, ajo ka interpretuar një kërcim me skena mjaft të forta sensuale. Mirëpo kërcimi i saj mori kritika të shumta.

Armand Peza tha ndër të tjera: “Po shihja orën në celular, nuk është etike ta shikosh në transmetim live, por qenka orari i duhur për kërcimin tuaj”, tha ai madje e krahasoi edhe me një aktor filmash për të rritur, Rocco Siffredi.

Por Megi Pojani nuk e ka lënë me kaq, pasi ka shkuar në shtëpi ajo dhe motrat e saj kanë publkuar një video ku tregojnë se në fakt fëmijët e saj nuk do shohin kërcimin e Megit, por do bëhen kurioz për personazhin që babai i tyre përmendi në spektaklin LIVE.

“Google searchi i kalamajve të Mandit nesër në mëngjes”, shkruhet në video ku Megi po kërkon në Google pikërisht Rocco Siffredi./albeu.com/