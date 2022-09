E konsideroi si gabimin më të madh në jetë, Fisnik Syla ironizon Fjolla Morinën: Mos vuaj shumë (VIDEO)

Fjolla Morina është një ndër ikëmgëtaret e cila është shfaqur më tepvr në kopertinat e lajmeve lidhur me marrëdhënien që ka pasur me biznesmenin e njohur Fisnik Hysa ku lidhja me këtë të fundit zgajti vetëm 7 muaj.

E ftuar në “Liberto” këngëtarja theu heshtjen duke e konsideruar martesën me biznesmenin si gabimin më të madh të jetës.

Por, menjëherë pas kësaj deklarate të këngëtares, Fisnik Syla ka ironizuar ish-bashkëshorten në Instagram. Në një video të postuar në InstaStory, ai shihet duke interpretuar këngën e Ylli Limanit dhe Noizyt “Alkool”, duke lënë një mbishkrim në video:

“Mos vuaj shumë. Ka mbaruar gjithçka”, duke e shoqëruar me një emoji duke qeshur./albeu.com