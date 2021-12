E ka marrë ftesën, Robert Berisha tregon a ka pranuar Nora Istrefi të jetë në emisionin e tij (FOTO LAJM)

Robert Berisha, gjatë një interviste me Skype për emisionin “Abc-ja e mëngjesit” foli për angazhimin e tij si moderator. Prej pak kohësh, ai drejton emisionin “Robi plaket kur do vetë”, për të cilin dha më shumë detaje gjatë bisedës me moderatorin Alban Musa.

“Ishte shumë i vështirë sepse nuk jam marrë me moderim por e kam pranuar me shumë qejf pasi e dija se do të luaj në piano dhe do të këndoj. E kisha pak siklet modelimin. Por e kam bërë vetë, është pa skenar, dhe krejt spontanisht janë dhe batutat. E mora pak me qetësi sepse e dija se do të jetë me muzikë dhe me bandën time.”, tha ai.

A e ka ftuar Nora Istrefin, ish bashkëshorten e tij për të qenë pjesë e emisionit? Roberti zbuloi se Nora e ka marrë një ftesë nga ana e tij, por shumë shpejt do të mund ta shikojmë në emisionin e tij pasi siç tha ai, do të realizojnë diçka speciale. Ai shtoi gjithashtu se ka qenë spektik për emisionin por Nora ka qenë ajo që e ka mbështetur shumë.

“Do të vijë shumë shpejt dhe me ndonjë këngë të re. I pëlqen emisioni shumë, më ka ndihmuar dhe shpresoj që ta kemi. E kam ftuar dhe jemi duke e përgatitur që të bëjmë diçka ekstra.”, tha ai.