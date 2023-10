E hoqi nga Instagrami, Armaldo “përplaset” me balerinën: Kur të flet goja para mendjes…

Gjatë provave të kësaj jave, Marjana u shfaq e mërzitur nga Armaldo Kllogjeri. Ajo e kritikoi këngëtarin e njohur për sjelljen e tij.

“Heqja nga Instagram-i më ka mërzitur, që vjen turivarur në prova më ka mërzitur, mënyra si më drejtohesh në skenë më ka mërzitur”, tha ajo.

Këtë të premte, artisti kërceu në ritmet e këngës së tij, “O jetë”, që solli atmosferë në skenë, por edhe shumë kritika nga juria për hapat e quick step-it.

Pjesë nga komentet e jurisë:

Olta Gixhari: Po si nuk këndove asnjë fjalë të këngës

Ilir Shaqiri: Nuk lejohet

Armaldo Kllogjeri: Në kanto dhe balet është e ndaluar kjo gjë

Olta Gixhari: Po unë kam parë shumë balerinë që kur kërcejnë, edhe këndojnë

Ilir Shaqiri: Quick step-i më i gjatë i historisë së kërcimit. Çfarë note do?

Armaldo Kllogjeri: Po çfarë të duash o burrë

Ilir Shaqiri: Mua më pëlqen shumë optimizmi yt

Lori Bala: Merre pak më seriozisht se na duken të gjitha kërcimet njësoj

Në përfundim, Armaldo mori 21 pikë nga juria.

Menjëherë pas pikëve, Armaldo debatoi me Lorin dhe Ilirin, madje iu drejtua duke u thënë “po lini nam”, lidhur me faktin që dy anëtarët e jurisë vlerësojnë me pikët e jurisë.

Pjesë nga debati:



Armaldo Kllogjeri: Ju të dy po lini nam. Po bëni debate personale për kërcimin. Afrojini pak pikët me njëri-tjetrin.

Lori Bala: Pse duhet të bëjmë kompromis?

Armaldo Kllogjeri: Që një të japë 8 pikë, një 3…

Ilir Shaqiri: Ta shpjegova edhe radhës që shkoi, Lori ka një diapazon tjetër gjykimi, unë një tjetër. 3 im për të jetë për ty si 8 e Lorit

Armaldo Kllogjeri: Unë mendoj se është çështje shijeje dhe mënyrën si ju e shikoni

Ilir Shaqiri: Nuk je profesionist. Unë një ditë mund të këndoj para teje, 3 pikë nga ty, mua do më duken 30!

Valbona Selimllari: Jemi të katërt të ndryshëm. Unë dhe Olta nuk gjykojmë teknikën si Lori dhe Iliri, por gjykojmë ndjesinë, korrektësinë.

Armaldo Kllogjeri: Kjo mua më lë të kuptoj që i shihni me sy relativ

Bora Zemani: Nuk mund të jenë të gjithë në një mendje, prandaj kemi 4 anëtarë jurie të ndryshëm

Valbona Selimllari: Hajde këtu herën tjetër dhe na sfido, lëri llafet!