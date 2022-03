E gjeni dot sa vjeç bën? Turjan Hysko mori sot urimin më special nga Orinda Huta (VIDEO)

Turjan Hysko feston ditën e sotme ditëlindjen. E dini sa vjeç bën?

Ai feston sot 37 vjetorin.

Producenti i “Klanifornia” duket se po jeton vitet më të bukura të jetës siç thotë dhe partnerja e tij prej vitesh, Orinda huta.

Orinda i ka bërë Turjanit ditën e sotme një urim i cili ka dhe një premtim mjaft të mëbl brenda.

“A nuk ishte ky viti me i bukur o dashuri? Gezuar ditelindjen babi Turjaniiiii! Me e mira nuk ka ardhur akoma..”, shkruan këngëtarja ku ka shpërndarë edhe momentet e tyre më speciale, sidmos ato me vajzën e tyre Atarën./albeu.com/