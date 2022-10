“E dua këtë vend”, Jim Belushi në Shqipëri, i tregon botës Sheshin Skënderbej (FOTO LAJM)

Ashtu siç kishte premtuar, Jim Belushi ka ardhur në Tiranë. Ka qenë vetë aktori me origjinë shqiptare që ka bërë me dije lajmin teksa ka ndarë disa momente në rrjete sociale. Në Instagram, aktori ka publikuar dy fotografi nga rrugët e Tiranës ku ka shkruar: “Në rrugë”.

Në foto, ai mban një puro në dorë dhe është ulur pranë një dyqani perimesh. Ndërkohë në një tjetër foto nga sheshi Skënderbej me mikun e tij, aktori është shprehur: “Chris dhe unë e duam këtë vend!” Jim është ndër aktorët e paktë shqiptarë që ka arritur sukses ndërkombëtar.

Ai është djali i një emigranti shqiptar dhe është rritur në Çikago, ndërsa origjinën e tij e ka përmendur gjithmonë me krenari. Jim njihet më së shumti për rolin në serialin “According to Jim” ndërsa role të tjera televizive përfshijnë “Saturday Night Live” (1983–1985), “Total Security” (1997), and “Twin Peaks” (2017).