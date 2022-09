E BUJSHME/ Wanda Nara njofton publiksht ndarjen me Icardin

Wanda Nara ka konfirmuar para pak çasteve se është ndarë me futbollistin Mauro Icardi. Ajo ka konfirmuar ndarjen me Icardin me anë të një postimi në rrjetin social, Instagram, ku shkruan:

“Është shumë e dhimbshme për mua të jetoj këtë moment. Nuk do të jap më të dhëna më të detajuara për këtë ndarje. Ju lutem të më kuptoni, jo vetëm për mua, por edhe për fëmijët tanë”.



Kujtojmë se çifti ishin në lidhje në 9 vitet e fundit.

Megjithatë, pas kësaj ndarje, Wanda Nara ka bërë një veprim të çuditshëm, duke bërë “follow” Maxi Lopez. Kujtojmë se Lopez dhe Nara ishin dikur në lidhje. Por gjithçka ndryshoi shumë shpejt kur Icardi dyshohet se kishte një lidhje me Wandën kur ajo ishte e martuar me Lopez.