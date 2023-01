E bija feston ditëlindjen, Ardit Gjebrea e uron mes emocionesh: Ti do jesh githmonë e vogla ime, princesha ime

Anna Gjebrea, e bija e Ardit Gjebreas është futur në tregun e muzikës shqiptare duke sjellë frymën e artistëve që bëjnë muzikë për të rinj, për adoleshentë.

Sot bukuroshja feston ditindjen e 14 dhe një urim nga babai nuk ka munguar.

“Sa shpejt 14!

Dhe shume shpeit do vijne te tjerat, te tjerat, te tjerat… dhe unë nuk e di se sa do shoh, se sa do jetoj me ty, por të premtoj që edhe kur të mos jem, pèrsèri do jem me ty, në nje forme a nje tjeter.

Dhe ti do jesh githmone e vogla ime, princesha ime, krenaria ime.

Une kam shume bekime ne jete, por ti je bekimi per tè cilin falenderoj çdo ditè Zotin qè tè solli ne jeten time. Të bekuar, diell dhe dashuri e paç jetën!

Happy Bday @annagjebreaofficial”