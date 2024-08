Dyshohet se dhunoi modelen, reagon Dea Mishel dhe ironizon keq Antonelen

Dhuna e motrave Berisha ndaj të resë Klea Prenga është komentuar gjerë e gjatë kudo nëpër rrjet. Të shumtë kanë qenë personazhet publikë dhe jo vetëm të cilët kanë ndarë mendimet e tyre lidhur me çështjen në fjalë, ku shumë e kanë kthyer në temë diskutimi për të treguar degradimin e shoqërisë shqiptare ku siç e kemi thënë dhe më herët, rasti i të resë nuk është as i pari dhe as i fundit në Shqipëri.

Pjesë e grupit të “komentuesëve” i është bashkuar dhe Dea Mishel, por kjo e fundit ka zgjedhur që me pak ironi të komentoj lidhur me çështjen.

Rikujtojmë që Dea Mishel dhe Antonela Berisha kanë qenë të dyja konkurrente në “BBV1”. Në dukje “e heshtur” por me pak spec brenda, Dea Mishell ka rihedhur një postim që shkruan: