Dy vite pas ndarjes, çfarë i bëri sërish bashkë Jonida Maliqin dhe Romeo Veshajn (FOTO LAJM)

Rreth dy vite më parë, lidhja e Jonida Maliqit dhe aktorit Romeo Veshaj ishte në qendër të mediave rozë.

Lidhja u zbulua nga Romeo Veshaj i cili postoi në “Instagram” foton duke udhëtuar me një vajzë, që ia mbulonte fytyrën me emoji. Puzzle-i i fotos romantike u plotësua nga këngëtarja, e cila u shfaq me të njëjtin kostum në foton me të. Në fillimet e tyre, çifti bëri një lojë të vërtetë me ndjekësit, për të zbuluar pak nga pak momente nga lidhja e tyre romantike.

Por për pak kohë Jonida dhe Romeo nuk fshiheshin më dhe lidhja u bë mjaft romantike edhe në sy të ndjekësve.

Kur dukej se historia e tyre u harrua, ish të dashurit u panë të dy në të njëjtin event pak ditë më parë në Tiranë, shkruan Albeu.com. Romo ishtë në event i shoqëruar si në pjesën më të madhe të rasteve nga vëllai i tij Donaldi, Bora Zemani dhe Semi.

“Ka qenë histori shumë e bukur dhe për sa kohë ishte e tillë e ndava me publikun. Vjen një moment gjithçka zbehet dhe nuk ka asnjë arsye konkrete, më besoni.

Nuk doja ta thosha nga erdhi si erdhi, por ramë në konsensus. Kur njerëzit kanë detyrime ndaj njëri-tjetrit, mund të bëjnë deri diku disa kompromise për hir të rrethanave.

Kur je në një marrëdhënie dhe vendos të ndahesh nuk ka asnjë dramë në këtë pikë. Për më tepër kam arritur pjekurinë time që gjërat nuk i përjetoj më si të isha 15 vjeçe. E di se çfarë dua, e di se çfarë më takon, edhe e di se çfarë dua të marr, sepse është marrëdhënie”, ka qenë kjo deklarata e vetme nga ana e Jonida Maliqit për ndarjen me Romeon./albeu.com/